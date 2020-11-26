Глава международного комитета Совфеда РФ высказался о смерти Марадоны

Глава международного комитета Совфеда Российской Федерации Константин Косачев высказался о смерти футболиста Диего Марадоны, передает РИА «Новости».

Напомним, чемпион мира 1986 года умер 25 ноября.

«Он был путеводной звездой для миллионов мальчишек по всему миру. Они видели, как можно сделать себя самому за счет труда и данных свыше способностей», — сказал Косачев.



Ранее Майк Тайсон назвал Марадону своим другом.