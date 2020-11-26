Игроки «Атлетико» раскритиковали работу судьи в матче с «Локомотивом»
Игроки мадридского «Атлетико» раскритиковали работу судьи в матче с московским «Локомотивом», передает Fútbol en Movistar+ в Twitter.
Встречу, которая завершилась со счетом 0:0, обслуживал словенец Славко Винчич.
«Судья ужасен. Еще и говорит с ними по-русски», — сказал Анхель Корреа в перерыве игры, находясь в подтрибунном помещении.
«Это правда. Разговаривает с ними на одном языке. Странно все это», — ответил Хосе Хименес.
Стоит отметить, что к игрокам подошел их одноклубник Сауль Ньигес. Он обратил их внимание на камеру, которая записывает звук. Футболисты сразу прекратили беседу.
Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
-Giménez: "El árbitro es malísimo, boludo"— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020
-@saulniguez: "Cámara con audio"
-La cara de @JoseMaGimenez13: ������#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/OOhcH9QeIW