Игроки «Атлетико» раскритиковали работу судьи в матче с «Локомотивом»

Игроки мадридского «Атлетико» раскритиковали работу судьи в матче с московским «Локомотивом», передает Fútbol en Movistar+ в Twitter.

Встречу, которая завершилась со счетом 0:0, обслуживал словенец Славко Винчич.

«Судья ужасен. Еще и говорит с ними по-русски», — сказал Анхель Корреа в перерыве игры, находясь в подтрибунном помещении.

«Это правда. Разговаривает с ними на одном языке. Странно все это», — ответил Хосе Хименес.

Стоит отметить, что к игрокам подошел их одноклубник Сауль Ньигес. Он обратил их внимание на камеру, которая записывает звук. Футболисты сразу прекратили беседу.



Ранее «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в Лиге чемпионов.