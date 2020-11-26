Главный тренер «Атлетико» отреагировал на смерть Марадоны

Московский «Локомотив» сыграл вничью с мадридским «Атлетико» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после игры отреагировал на смерть Диего Марадоны, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, очень трудно, когда тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Симеоне отмечает, что он общался с Марадоной, когда был очень молод, и это был поворотный момент в его жизни.

«Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда, нам очень тяжело и грустно. Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата», — добавил он.

Напомним, что чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

Легенда мирового футбола умер от сердечного приступа в собственном доме в Буэнос-Айресе 25 ноября.

Ранее сообщалось, что матчи Лиги чемпионов начались с минуты молчания в память о Марадоне.