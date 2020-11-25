Карпин ответил Басте на высказывание о конфликте

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова певца Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста.

Ранее артист рассказал о конфликте с наставником команды из-за попыток сорвать его концерт на домашней арене клуба. Также Баста заявил, что не ассоциирует Карпина с городом.

Главный тренер «Ростова» сообщил, что у него не было конфликта с певцом, а претензии были к управляющей компании «Спорт-инжиниринг», запланировавшей концерт в неудобные для клуба даты.

«При этом мне абсолютно до одного места, кто там выступает, пусть даже Бузова или Моргенштерн — я был бы против. Моя задача — обеспечить спортсменам базовые условия для игры, а не вступать в конфликты», — написал Карпин в Instagram.

По словам специалиста, он «очень переживает», что певец не ассоциирует его ни с «Ростовом», ни с Ростовом-на-Дону.

«Ну да, я очередной тренер клуба, и да – наемник, причем с 17 лет, чему очень счастлив! И да, я приезжий везде с того момента, как в 15 лет уехал из родной Нарвы учиться. Это я. А кто вы?» — добавил тренер.

Также наставник команды опубликовал копию свидетельства о регистрации в Ростов-на-Дону и попросил Басту сообщить, «что, где, как и когда можно говорить и делать» в городе.

«Постараюсь максимально широко распространить эту информацию, особенно между наемными рабочими и приезжими здесь, на твоей малой родине. Заранее благодарю! Со всем уважением, приезжий наемник Валерий Карпин», — написал Карпин.