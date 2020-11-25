Боец ММА доставлен в отдел полиции после драки на дороге

Боец ММА Ислам Абасов стал участником конфликта, произошедшего на дороге в Москве.

Об этом информирует Telegram-канал Baza. По информации источника, конфликт произошел на северо-западе столицы. Сообщается, что два автомобиля не смогли поделить дорогу. Словесная потасовка переросла в драку.

Абасов оказался активным участником конфликта и был доставлен вместе с остальными участниками в отдел полиции, где уже заявил, что на драку его спровоцировал водитель другого автомобиля.

Ранее сообщалось, что Харитонов поблагодарил судьбу за драку с Яндиевым.