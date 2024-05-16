Найдена связь между использованием интернета и психологическим благополучием

Ученые из Оксфордского университета установили, что наличие доступа к интернету и его использование в значительной степени предсказывает более высокое психологическое благополучие. Результаты исследования опубликованы в журнале Technology, Mind, and Behavior (ТМВ).

В исследовании приняли участие 2 414 294 человека из 168 стран. Ученые стремились выяснить, как доступ в интернет (в том числе мобильный) и активное его использование коррелирует с показателями психологического благополучия в глобальном масштабе.

Наличие доступа к интернету оценивалось на основе ответов респондентов. Их попросили сообщить, пользуются ли они интернетом дома или на работе, как часто они это делают и какие устройства обычно используют для подключения.

Также участники прошли тестирование на оценку удовлетворенности жизнью. Испытуемые должны были предоставить самоотчеты о ежедневных аспектах использования интернета. В их числе были положительные (уважительное отношение в интернете, получение новых впечатлений) и негативные (гнев, стресс, тревога) переживания, а также осознание целесообразности своей деятельности. В добавок к этому учитывались показатели социального и физического благополучия (здоровья) участников и их удовлетворенности своим окружением.

В результате ученые выявили устойчивую положительную корреляцию между доступом в интернет или его использованием и показателями благополучия (включая удовлетворенность жизнью, положительный опыт пребывания в сети, высокую оценку социальной жизни и физического здоровья). Более того, активные пользователи интернета продемонстрировали повышение благосостояния по сразу нескольким показателям наряду с небольшим снижением негативного опыта использования интернета.

Выход в интернет с помощью мобильного телефона также был связан с умеренным повышением удовлетворенности жизнью. Тем не менее, между социальным благополучием и использованием интернета молодыми активными пользователями обнаружены негативные ассоциации.

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