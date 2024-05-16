В Кремле ответили, почему Путин после инаугурации посетил именно Китай

Сотрудничество Москвы и Пекина на международной арене является серьезным балансирующим элементом. Об этом заявил в интервью «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, взаимодействие стран в контексте интеграционных форматов и международных организаций помогает балансировать неспокойную международную повестку дня.

«Именно поэтому Китай стал первой страной, которую Путин посетил и посещает сейчас с государственным визитом», — заключил Песков.

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 16 мая продлились почти 2,5 часа.

Владимир Путин во время беседы с Си Цзиньпином в узком составе заявил, что сотрудничество РФ и КНР не является конъюнктурным и не направлено против кого-либо.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет партнером России.