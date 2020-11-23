Петр Ян объяснил причину переноса боя со Стерлингом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян объяснил причину переноса поединка с Алджамейном Стерлингом.

Напомним, спортсмены должны были встретиться 12 декабря.

«Были разные моменты и с визой, и с подготовкой. Решили с командой, что перенесется бой на новый год. Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны», — сказал Ян в эфире в Instagram.



Ранее Стерлинг отреагировал на отмену боя с Петром Яном.