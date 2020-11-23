Стали известны причины срыва боя UFC Ян — Стерлинг

В команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Петра Яна сообщили о причинах того, что российский боец не смог выйти на бой с бойцом смешанных единоборств Алджамейном Стерлингом, передает ТАСС.

Напомним, что бой Яна со Стерлингон должен был стать главным событием турнира UFC 256.

«Можно назвать причины отмены боя «личными», — сообщили в команде.

Отметим, что в настоящий момент существует вероятность, что главным событием UFC 256 станет бой Дейвисона Фигейредо и Брендона Морено.

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