Медведев выиграл Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В финальном поединке российский спортсмен оказался сильнее представителя Австрии Доминика Тима.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 7:6, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стоит отметить, что для Медведева победа на Итоговом турнире ATP стала первой в карьере. В полуфинале поединка российский теннисист обыграла Рафаэля Надаля, а в ходе группового этапа оказался сильнее Александра Зверева, Новака Джоковича и Диего Шварцмана.

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