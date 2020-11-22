Пилот «Мерседеса» Хэмилтон получит рыцарское звание

Семикратный чемпион мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» Льюис Хэмилтон получит рыцарское звание. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, имя британца попало в список граждан страны, которым присужден почетный титул.

Напомним, что Хэмилтон входит в число пяти тысяч самых крупных налогоплательщиков Великобритании.

Ранее сообщалось, что американская команда «Формулы-1» «Хаас» подписала контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным.