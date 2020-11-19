Капитан сборной России Джикия извинился за разгром 0:5 от Сербии

Капитан сборной России Георгий Джикия после разгрома от Сербии в гостевом матче Лиги наций УЕФА выступил с извинениями.

Напомним, что встреча в Белграде завершилась со счетом 0:5.

«Говорить особо нечего — хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на игроках. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел этот, можно сказать, позор», — цитирует футболиста пресс-служба сборной.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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