Капитан сборной России Джикия извинился за разгром 0:5 от Сербии
Анатолий Ильинский
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Капитан сборной России Георгий Джикия после разгрома от Сербии в гостевом матче Лиги наций УЕФА выступил с извинениями.
Напомним, что встреча в Белграде завершилась со счетом 0:5.
«Говорить особо нечего — хочется извиниться за это недоразумение, которое сегодня происходило на поле. Ответственность полностью лежит на игроках. Мы все сегодня провалились. Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел этот, можно сказать, позор», — цитирует футболиста пресс-служба сборной.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.