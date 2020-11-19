Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену вратаря Маринато Гильерме в перерыве матча Лиги наций с Сербией (0:5).

В первые 45 минут национальная команда пропустила четыре мяча.

«Гильерме отыграл неудачно, ни разу не выручил — мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем дальше его оставлять?» — цитирует Черчесова Sport24.

Напомним, что во втором тайме место в воротах занял Сослан Джанаев, который в итоге пропустил один мяч.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Черчесов отреагировал на вопрос об отставке после разгрома от Сербии.