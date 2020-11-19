Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией
Анатолий Ильинский
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Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал замену вратаря Маринато Гильерме в перерыве матча Лиги наций с Сербией (0:5).
В первые 45 минут национальная команда пропустила четыре мяча.
«Гильерме отыграл неудачно, ни разу не выручил — мы посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем дальше его оставлять?» — цитирует Черчесова Sport24.
Напомним, что во втором тайме место в воротах занял Сослан Джанаев, который в итоге пропустил один мяч.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее Черчесов отреагировал на вопрос об отставке после разгрома от Сербии.