Нойер вышел на первое место по матчам за сборную Германии среди вратарей

В матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома разгромила национальную команду Германии.

Встреча прошла в Севилье и закончилась со счетом 6:0.

Для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера эта игра стала 96 в составе национальной команды. Таким образом, Нойер обошел Зеппа Майера и вышел на первое место по матчам за сборную среди вратарей.

Напомним, что поражение от сборной Испании стало для национальной команды Германии крупнейшим с 1931 года.

Ранее Хорватия не смогла удержать ничью в матче с Португалией.