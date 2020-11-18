Нойер вышел на первое место по матчам за сборную Германии среди вратарей
Карен Саркисян
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В матче шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании дома разгромила национальную команду Германии.
Встреча прошла в Севилье и закончилась со счетом 6:0.
Для голкипера сборной Германии Мануэля Нойера эта игра стала 96 в составе национальной команды. Таким образом, Нойер обошел Зеппа Майера и вышел на первое место по матчам за сборную среди вратарей.
Напомним, что поражение от сборной Испании стало для национальной команды Германии крупнейшим с 1931 года.
Ранее Хорватия не смогла удержать ничью в матче с Португалией.