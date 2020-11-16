Трехкратный чемпион СССР прокомментировал поражение сборной России от Турции

Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов прокомментировал поражение сборной России от национальной команды Турции (2:3) в пятом туре группового этапа Лиги наций, передает Sportbox.

Напомним, что встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:2 в пользу сборной Турции.

По словам бывшего футболиста, даже проигрывая в два мяча и имея на одного футболиста меньше, сборная России боролась, создавала моменты, больше владела территорией, выглядела достойно и могла отыграться. Бубнов отмечает, что за матч со сборной Турции российскую команду трудно упрекнуть за результат, потому что впечатление от игры осталось цельное.

«Выглядели неплохо. Поражение не должно вызвать резкой критики», — добавил он.

Напомним, что заключительный матч Лиги наций сборная России проведет 18 ноября в гостях против Сербии. Начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Россия сохранила первое место в группе Лиги наций.