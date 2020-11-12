Судью Вилкова отстранили от работы до конца 2020 года

Российский футбольный арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах под эгидой Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По официальной информации, судья исключен из списка доступных для обслуживания в качестве главного арбитра или помощника рефери на матчи РПЛ и Кубка России в период по 31 декабря 2020 года.

Напомним, что в настоящее время в турнирной таблице чемпионата России лидирует столичный ЦСКА, имея в своем активе после 14 матчей 31 очко.

Ранее сообщалось, что Игорь Дивеев стал первым в истории сборной России игроком 1999 года рождения.