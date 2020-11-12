Джикия объяснил ничью с Молдавией своеобразным полем

Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия прокомментировал ничью в товарищеском матче против сборной Молдавии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, концовка игры не удалась команде из-за некачественного газона стадиона «Зимбру».

«У нас были хорошие подходы, были удары, но не получилось уверенно реализовать свои моменты. До игры настрой был на победу.

Дай бог, чтобы в ближайшей игре все получилось, и мы одержали победу», — сказал Джикия.

Ранее наставник сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями после ничьей с Молдавией.