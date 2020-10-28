Губерниев сравнил «Баварию» с новичком «Спартака» Мозесом

Комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале высказался о поражении московского «Локомотива» от «Баварии» (1:2) в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов и сравнил мюнхенский клуб с новичком московского «Спартака» Виктором Мозесом.

По словам комментатора, по-хорошему и объективно должны были сыграть где-то 2:5, но одним надо научиться попадать по воротам с метра, а другим — отдавать на пустые ворота. Губерниев отмечает, что российские клубы к уровню «Лиги чемпионов» не привыкли.

«Бавария» приехала в Москву с настроем, как у Виктора Мозеса. То есть мы пешком оббежим вас и попой забьем. И тем не менее, «Локомотив» молодцы!» — написал он.

В следующем туре «Локомотив» примет мадридский «Атлетико».

Напомним, что 15-го октября Виктор Мозес на правах аренды перешел из лондонского «Челси» в московский «Спартак».

Ранее «Локомотив» проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов.