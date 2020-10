Мисс Рыбинск 2020 года рассказала об эмоциях от встречи с Загитовой

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@lera_tm_ "Хотела с вами поделиться, слежу за Алиной уже почти 3 года, с момента её участие на Чемпионате Европы, болела за неё на Олимпиаде, чемпионате мира и на каждом её старте. У меня была мечта давно с ней встретиться, но т. к. я жила в небольшом городе у меня не было возможности приехать. И вчера исполнилось моя мечта, я побывала на съёмках Ледникового Периода и увидела в живую Алину. Вы даже не представляете насколько меня переполняют эмоции. Мне удалось подарить ей букет и обменяться парой слов. Алина очень добрая, скромная и открытая. Я в восторге"