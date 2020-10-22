Мисс Рыбинск 2020 года рассказала об эмоциях от встречи с Загитовой

Валерия Тихомирова, победительница рыбинского конкурса красоты в номинациях «Мисс Интернет» и «Мисс нежность», рассказала об эмоциях от встречи с фигуристкой Алиной Загитовой.

«Вы даже не представляете, насколько меня переполняют эмоции. Мне удалось подарить ей букет и обменяться парой слов. Алина очень добрая, скромная и открытая. Я в восторге», — передает слова Тихомировой Teamzagitova в Instagram.

Напомним, сейчас Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период».



Ранее Татьяна Навка показала фото с Киркоровым и Тарасовой со съемок «Ледникового периода».