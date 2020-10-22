Мисс Рыбинск 2020 года рассказала об эмоциях от встречи с Загитовой
Валерия Тихомирова, победительница рыбинского конкурса красоты в номинациях «Мисс Интернет» и «Мисс нежность», рассказала об эмоциях от встречи с фигуристкой Алиной Загитовой.
«Вы даже не представляете, насколько меня переполняют эмоции. Мне удалось подарить ей букет и обменяться парой слов. Алина очень добрая, скромная и открытая. Я в восторге», — передает слова Тихомировой Teamzagitova в Instagram.
Напомним, сейчас Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период».
Ранее Татьяна Навка показала фото с Киркоровым и Тарасовой со съемок «Ледникового периода».
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@lera_tm_ �� "Хотела с вами поделиться, слежу за Алиной уже почти 3 года, с момента её участие на Чемпионате Европы, болела за неё на Олимпиаде, чемпионате мира и на каждом её старте. У меня была мечта давно с ней встретиться, но т. к. я жила в небольшом городе у меня не было возможности приехать. И вчера исполнилось моя мечта, я побывала на съёмках Ледникового Периода и увидела в живую Алину. Вы даже не представляете насколько меня переполняют эмоции. Мне удалось подарить ей букет и обменяться парой слов. Алина очень добрая, скромная и открытая. Я в восторге����������"