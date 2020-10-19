Матч КР «Оренбург» — «Сочи» под угрозой срыва из-за коронавируса

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В «Оренбурге» десять человек заболели коронавирусом, передает Sport24.

21 октября оренбургские футболисты должны сыграть матч Кубка России против «Сочи». Встреча находится под угрозой срыва.

Среди заболевших Андрей Малых, Жига Шкофлек, Михаил Сиваков и Денис Ткачук.

Сообщается, что ситуация с коронавирусом в команде ухудшается.

Ранее президент «Оренбурга» высказался о расторжении соглашения с Рикарду Алвешем.