Барбоса выиграл со-главный бой вечера бокса в Лас-Вегасе

В американском Лас-Вегасе проходит вечер профессионального бокса.

Арнольд Барбоса оказался сильнее Алекса Сауседо в со-главном бою ивента. Поединок продлился все десять раундов и завершился победой калифорнийца единогласным решением судей: 96-93, 97-92 и 97-92.

Напомним, что в главном бою сразятся украинец Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что бразильянка Джессика Андраде победила американку Кэтлин Чукагян на турнире UFC Fight Island 6 в Абу-Даби.