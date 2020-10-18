В Российской премьер-лиге закрылось трансферное окно

В Российской премьер-лиге (РПЛ) закрылось трансферное окно. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба организации.

Клубы до старта следующего регистрационного периода, который запланирован на 29 января 2021 года, не смогут заявлять новых футболистов.

Последний день зимнего трансферного окна сезона-2020/21 — 25 февраля будущего года.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался после матча против «Химок» в рамках 11-го тура