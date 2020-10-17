Суарес побил достижение Месси
Андрей Черников
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Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес забил мяч в матче против «Сельты».
Напомним, «матрасники» победили со счетом 2:0.
Суарес забил свой 150-й гол в Примере. Он достиг этой отметки, проведя в турнире 195 матчей. Уругваец стал вторым по данному показателю, обогнав Лионеля Месси из «Барселоны». Форвард уступает лишь Криштиану Роналду, который выступал за мадридский «Реал».
Ранее Суарес побил рекорд Роналдо по голам среди южноамериканских игроков.