Акинфеев назвал лучшего легионера в ЦСКА

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал лучшего легионера за всю историю клуба.

Отдельно вратарь выделил Вагнера Лава, который в летнее трансферное окно — 2020 имел шанс вернуться в армейский клуб, однако в итоге подписал соглашение с казахстанским «Кайратом».

«По голам – Вагнер Лав. По игре, по работе, по самоотдаче – Олич. По каким-то другим вещам – Жо. Любого могу называть, и слава богу, что я с этим ребятами играл, и мы делали хороший результат», — заявил вратарь в шоу «Одноклубники» на CSKA TV.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА пошутили над тренером «Спартака» Тедеско.