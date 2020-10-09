Футбольный арбитр Карасев заразился коронавирусом

Российский футбольный арбитр категории ФИФА Сергей Карасев заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что 49-летний судья из Москвы переносит болезнь бессимптомно и находится в самоизоляции.

«Очень ждал матча между сборными Боснии и Герцеговины и Нидерландов в Лиге наций, но, к сожалению, мой последний тест на коронавирус дал положительный результат. Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА», — заявил арбитр.

За всю свою карьеру Карасев обслужил 195 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). В текущем сезоне чемпионата России он семь раз работал в качестве главного арбитра, а также четырежды являлся видеоассистентом судьи. Его последний матч датируется 3 октября. В рамках 10-го тура РПЛ московский «Спартак» принимал петербургский «Зенит», встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Карасев на данной игре работал на VAR, а главным арбитром был Павел Кукуян из Сочи.

Ранее сообщалось, что повторный тест защитника сборной России и «Спартака» Георгия Джикии на COVID-19 не выявил вирусной инфекции.