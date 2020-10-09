Суарес превзошел достижение Месси

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес вышел на первое место в списке бомбардиров за всю историю южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира, сообщает MisterChip в Twitter.

В матче первого тура квалификации мундиаля 2022 против команды Чили форвард забил свой 22-й мяч.

По этому показателю Суарес обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в активе которого 21 гол. С 2014 по 2020 год футболисты вместе выступали за «Барселону».

Ранее сообщалось, что Суарес претендует на награду игроку месяца в Ла Лиге.