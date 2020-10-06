«Спартак» анонсировал странный трансфер
Анастасия Мартыненко
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Московский «Спартак» анонсировал достаточно странный трансфер.
В своем Twitter красно-белая команда опубликовала интересное заявление о переходе в состав клуба журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, работающего на The Guardian и итальянском Sky Sports.
«Официально и подтверждено. Фабрицио Романо в «Спартаке». Без комиссии за трансфер. Просто должное уважение. Все утверждено. Вот так!» — указано в сообщении.
При этом сам Романо в комментариях написал, что он все подтверждает.
Ранее сообщалось, что хавбек клуба чемпионата Франции близок к переходу в «Спартак».
�� Official and confirmed. @FabrizioRomano to Spartak Moscow. No transfer fee. Just proper respect. Approved by FT. Here we go! �� �� ⚪ #transfers pic.twitter.com/XAH6XKEYb6— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) October 6, 2020