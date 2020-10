«Спартак» анонсировал странный трансфер

Московский «Спартак» анонсировал достаточно странный трансфер.

В своем Twitter красно-белая команда опубликовала интересное заявление о переходе в состав клуба журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, работающего на The Guardian и итальянском Sky Sports.

«Официально и подтверждено. Фабрицио Романо в «Спартаке». Без комиссии за трансфер. Просто должное уважение. Все утверждено. Вот так!» — указано в сообщении.

При этом сам Романо в комментариях написал, что он все подтверждает.

Ранее сообщалось, что хавбек клуба чемпионата Франции близок к переходу в «Спартак».

Official and confirmed. @FabrizioRomano to Spartak Moscow. No transfer fee. Just proper respect. Approved by FT. Here we go! ⚪ #transfers pic.twitter.com/XAH6XKEYb6