Бывший футболист «Баварии» может возглавить «Динамо»
Андрей Черников
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Валериен Исмаэль может стать главным тренером московского «Динамо», передает «СЭ».
Специалист возглавлял «Вольфсбург», «Нюрнберг», ЛАСК и «Аполлон».
В качестве игрока Исмаэль выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Вердер».
В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые идут на шестом месте, набрав 17 очков.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» хотело летом приобрести Александра Кокорина.