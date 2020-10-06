Бывший футболист «Баварии» может возглавить «Динамо»

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Валериен Исмаэль может стать главным тренером московского «Динамо», передает «СЭ».

Специалист возглавлял «Вольфсбург», «Нюрнберг», ЛАСК и «Аполлон».

В качестве игрока Исмаэль выступал за мюнхенскую «Баварию» и «Вердер».

В турнирной таблице чемпионата России бело-голубые идут на шестом месте, набрав 17 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» хотело летом приобрести Александра Кокорина.