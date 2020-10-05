Игроки женской НБА поддержали задержанную в Минске баскетболистку Левченко
Андрей Черников
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Женская национальная баскетбольная ассоциация игроков США (WNBPA) выступила с заявлением в поддержку Елены Левченко.
Напомним, белорусская баскетболистка была задержана 30 сентября и осуждена на 15 суток за участие в протестах против результатов выборов Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко.
WNBPA опубликовала данное заявление в социальных сетях.
Ранее Левченко рассказала о своем задержании в Минске.