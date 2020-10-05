Игроки женской НБА поддержали задержанную в Минске баскетболистку Левченко

Женская национальная баскетбольная ассоциация игроков США (WNBPA) выступила с заявлением в поддержку Елены Левченко.

Напомним, белорусская баскетболистка была задержана 30 сентября и осуждена на 15 суток за участие в протестах против результатов выборов Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко.



WNBPA опубликовала данное заявление в социальных сетях.



Ранее Левченко рассказала о своем задержании в Минске.