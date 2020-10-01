Загитова рассказала о подготовке к роли ведущей «Ледникового периода»
Антон Борисов
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о подготовке к шоу «Ледниковый период».
Спортсменка выступит на телепроекте в качестве ведущей. Фигуристка заявила, что новая роль сложная, но интересная.
«В детстве я не смотрела «Ледниковый период», но последние пару лет начала следить за проектом. Сейчас, чтобы вжиться в роль ведущей и понимать концепцию шоу, я смотрю все прошлые сезоны», — сказала Загитова в интервью Первому каналу.
Соведущим фигуристки будет олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Ранее депутат Ирина Роднина назвала Загитову «Муму фигурного катания».