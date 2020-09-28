Черчесов назвал условие для возвращения Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что должен сделать нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин для вызова в национальную команду.

«Для начала — играть так, как надо. Сначала футбол, а потом все остальное», — цитирует Черчесова Sport24.

Кокорин перешел в столичный клуб летом 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в двух матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Черчесов объяснил вызов защитника клуба второго по силе дивизиона Германии «Зандхаузен» Александра Жирова в состав национальной команды.