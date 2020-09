Бой Чимаева поразил главу UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о поединке шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева против американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178

Бой, который прошел в Лас-Вегасе, завершился победой Чимаева нокаутом на 17-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.

«Этот парень особенный. Он не такой, как все, не такой, как любой боец, которого я когда-либо видел. Я в бизнесе уже очень давно. Видел, как многие великие приходят и уходят. Этот парень абсолютно особенный. Я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Уайта ESPN MMA в Twitter.

Ранее сообщалось, что Чимаев получил бонус UFC за выступление вечера.

Dana White had some high praise for Khamzat Chimaev after #UFCVegas11



(via @MeganOlivi) pic.twitter.com/3CiTBcNWFX