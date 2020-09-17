У трех игроков «Локомотива» выявили коронавирус

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально объявила о вспышке коронавируса в составе ярославского «Локомотива». Положительный результат теста на COVID-19 выявлен у трех хоккеистов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте лиги.

«Проведенные накануне игры обследования выявили наличие первично положительных тестов на коронавирус у трех игроков «Локомотива». Эти игроки не поехали с командой на выездную серию и были изолированы, их заболевание проходит бессимптомно», — заявили в пресс-службе КХЛ.

Ранее сообщалось, что запланированный на 17 сентября матч регулярного чемпионата «Сочи» — «Локомотив» не состоится в срок. По данным СМИ, ярославскую команду могут обязать сесть на двухнедельный карантин. Из-за этого лига может перенести семь игр с участием «железнодорожников».

«Локомотив» в новом сезоне КХЛ одержал четыре победы в пяти матчах и набрал восемь очков, расположившись на третьей строчке Восточной конференции. Помимо игры с «Сочи», в списке семи ближайших встреч у «железнодорожников» запланированы встречи с минским «Динамо», китайским «Куньлунь Ред Стар», нижнекамским «Нефтехимиком», магнитогорским «Металлургом», казанским «Ак Барсом» и финским «Йокеритом».