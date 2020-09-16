Медведева рассказала о нормализации отношений с Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Тутберидзе рассказала о своих взаимоотношениях с тренером Этери Тутберидзе, передает ТАСС.

16 сентября стало известно, что Медведева вернулась от канадского специалиста Брайана Орсера в группу Этери Тутберидзе, сотрудничество с которой прекратила в мае 2018 года. Орсер отметил, что на это решение повлияла пандемия коронавируса.

«Я думала, что мне где-то будет неловко, некомфортно, но на самом деле дискомфорта нет, потому что здесь я провела большую часть своей жизни. С Этери Георгиевной мы поговорили, сейчас между нами все хорошо», — заявила Медведева.

Ранее сообщалось, что Орсер высказался об уходе Медведевой.