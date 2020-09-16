Тарасова положительно оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.
Последние два года двукратная чемпионка мира тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера.
«Переход Медведевой? Я считаю, это единственно правильное решение», — цитирует Тарасову Sport24.
Ранее СМИ сообщили о том, что Медведева снова будет кататься в «Хрустальном».