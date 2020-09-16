Тарасова положительно оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

Последние два года двукратная чемпионка мира тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера.

«Переход Медведевой? Я считаю, это единственно правильное решение», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее СМИ сообщили о том, что Медведева снова будет кататься в «Хрустальном».