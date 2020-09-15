Кучеров признан лучшим игроком недели в «Тампе»

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан лучшим игроком команды на прошедшей неделе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте клуба.

В четырех матчах финальной серии Восточной конференции против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин набрал девять (2+7) очков.

Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Кучеров принял участие в 17 встречах. В его активе 25 (6+19) результативных баллов. По этом показателю он делит первую строчку с одноклубником Брейденом Пойнтом (9+16) и форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном (9+16).

Ранее сообщалось, что в США Кучерова назвали мусором.