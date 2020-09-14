СМИ: «Зенит» готовит улучшенное предложение по Влашичу

Петербургский «Зенит» предпримет новую попытку приобрести полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.

Как утверждает «Чемпионат.com», сине-бело-голубые готовы улучшить свое первоначальное предложение. Армейцы уже отказались продавать 22-летнего хорвата в «Зенит» за €25 млн и уговорили Влашича остаться в команде.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Влашич принял участие в пяти матчах, отметившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее в «Зените» рассказали о возможности выкупить Влашича у ЦСКА.