Гендиректор «Спартака» Газизов остался доволен судейством в дерби

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов остался доволен судейством в дерби против ЦСКА в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, главный арбитр встречи Сергей Карасев не допустил серьезных ошибок, которые повлияли на исход поединка.

«Мощнейших ошибок не было, мне понравилось. Была рука? Ну и? В следующий раз нам повезет больше», — сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче против ЦСКА.