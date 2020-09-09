Алина Загитова может пропустить этапы Кубка России

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Российская фигуристка Алина Загитова может пропустить отрезок нового сезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным источника, речь идет об этапах Кубка России. В сезоне-2020/21 соревнования будут квалифицироваться в качестве отборочных на чемпионат России, который должен пройти в декабре в Челябинске.

Ранее фигуристка объявила о решении сняться с контрольных прокатов сборной России.

Загитова в своей карьере выиграла все личные международные соревнования. В ее активе победа в финале Гран-при, чемпионатах России, Европы и мира, а также золото Олимпийских игр — 2018. В декабре 2019 года фигуристка приняла решение приостановить соревновательную карьеру. Позднее она возобновила тренировки и была включена в состав российской сборной на сезон-2020/21.