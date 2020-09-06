Орещук рассказал о том, что Лесовой перейдет из «Арсенала» в «Динамо»
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Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о том, что хавбек тульского «Арсенала» Даниил Лесовой перейдет в столичный клуб.
«В понедельник-вторник объявят. Контракт личный подписан. Осталось между клубами уладить ситуацию», — написал Орещук в Twitter.
В текущем сезоне Лесовой провел шесть матчей, забив два мяча.
Ранее фанаты московского «Спартака» устроили массовую драку в Брянске.
В понедельник-вторник объявят. Контракт личный подписан. Осталось между клубами уладить ситуацию.— Орещук Роман ⒞ (@papanin02) September 6, 2020