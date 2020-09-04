Дзюба — о втором голе сербам: ответил всем хейтерам
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Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем дубле в ворота Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.
Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.
«Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Олега Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами», — произнес Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия признан лучшим игроком матча Россия — Сербия.
�� В интервью после матча #РоссияСербия Артём Дзюба поделился ощущениями от победы после долгого перерыва, рассказал о целях сборной в Лиге наций и ответил хейтерам. pic.twitter.com/hUnC2SxtyC— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 3, 2020