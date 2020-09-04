Дзюба — о втором голе сербам: ответил всем хейтерам

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал о своем дубле в ворота Сербии в матче 1-го тура Лиги наций.

Встреча, прошедшая на «ВТБ Арене» в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян.

«Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Олега Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами», — произнес Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия признан лучшим игроком матча Россия — Сербия.