Жирков — второй в списке самых возрастных игроков в истории сборной России

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков появился на поле в матче 1-го тура Лиги наций УЕФА в матче с командой Сербии (3:1).

Таким образом, Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных футболистов в истории российской сборной, сыграв в официальной встрече в возрасте 37 лет. В рейтинге он обогнал бывшего вратаря команды Станислава Черчесова, который ныне занимает пост главного тренера сборной России.

Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит бывшему защитнику Сергею Игнашевичу, который сыграл за сборную в возрасте 38 лет и 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба сравнялся с Владимиром Бесчастных по голам за сборную России.