Игрок «Ювентуса» Хедира может продолжить карьеру в «Зените»

Футболист туринского «Ювентуса» Сами Хедира может продолжить карьеру в петербургском «Зените», передает журналист Николо Скира в Twitter

Отмечается, что клуб и игрок практически договорились о досрочном расторжении контракта, который истекает в 2021 году.



В прошлом сезоне хавбек провел 18 матчей, отдав одну результативную передачу.



