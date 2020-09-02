«Барселона» предлагала Месси новый контракт

«Барселона» предложила нападающему Лионелю Месси новый контракт, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, на встрече с отцом футболиста Хорхе Месси президент команды Хосеп Мария Бартомеу заявил, что главный тренер Рональд Куман рассчитывает на футболиста, поэтому сине-гранатовые предлагают аргентинцу подписать новый двухлетний контракт. В свою очередь, отец форварда пытался договориться об уходе сына из «Барселоны».

После неудачного сезона аргентинец уведомил клуб о своем желании досрочно разорвать контракт. Пункт об одностороннем расторжении соглашения прописан в трудовом договоре нападающего. По информации СМИ, в подписании игрока заинтересован «Манчестер Сити», однако команда не планирует выплачивать за игрока отступные, сумма которых составляет €700 млн.

Ранее Хорхе Месси прокомментировал итоги встречи с президентом «Барселоны».