Стало известно, когда состоится реванш Поветкина с Уайтом

Реванш временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом может состояться до конца 2020 года.

Как рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, второй бой спортсмены с большой долей вероятности проведут в ноябре.

«Команда Поветкина настроена на реванш на все 100 процентов. Они довольны. В реванше они заработают много денег. Кроме того, они уверены в победе. Это был просто нокаут и все согласны, что рано или поздно нужно проводить реванш. Мы планируем его на 14 или 21 ноября. Это 12 недель. Речь идет о супертяжелом весе, так что гонять килограммы не придется», — цитирует Хирна Boxingnews24.

Поветкин одержал победу над Уайтом нокаутом в поединке, прошедшем в ночь на 23 августа.

Ранее Поветкин выразил недоумение по поводу самоуверенности Уайта.