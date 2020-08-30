Крал высказался после победы «Спартака» над «Арсеналом»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал высказался после победы своей команды над тульским «Арсеналом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, красно-белые не ведут персональную борьбу за титул против петербургского «Зенита» или же какого-либо другого клуба.

«Мы отлично стартовали в этом чемпионате. Если бы мы в прошлом сезоне реализовывали бы свои моменты, то находились бы на тех же позициях, что и сейчас.

Теперь мы забиваем голы, и, надеюсь, будем продолжать это делать», — сказал Крал.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» заинтересован в приобретении голкипера «Ренна» Эдуара Менди.