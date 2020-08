Месси обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Манчестер Сити»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассматривает возможность перехода в чемпионат Англии.

Как гласит информация выходящей на Catalunya Radio программы Club de la Mitjanit в Twitter, аргентинец обсудил с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой потенциальный трансфер в стан манкунианцев.

«Несколько дней назад Месси связался с Гвардиолой, чтобы подписать контракт с «Манчестер Сити». Он хочет уйти, чтобы и дальше выигрывать трофеи, играя в первоклассный футбол. «Манчестер Сити» может потратить €300 млн на усиление состава», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Месси решил уйти из «Барселоны» из-за разговора с Рональдом Куманом.

