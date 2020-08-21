Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из борьбы за Кубок Стэнли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет своей команды из борьбы за Кубок Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

По его словам, столичная команда не смогла исправить ошибок, допущенных в первых играх серии против «Нью-Йорк Айлендерс», вследствие чего осложнила себе турнирный путь.

«Мы старались отыграться. Конечно, любое поражение воспринимается тяжело.

Но у нас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше», — сказал россиянин.

Ранее сообщалось, что четыре шайбы Дениса Гурьянова помогли «Далласу» выйти в следующий раунд Кубка Стэнли