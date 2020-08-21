Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из борьбы за Кубок Стэнли
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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет своей команды из борьбы за Кубок Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.
По его словам, столичная команда не смогла исправить ошибок, допущенных в первых играх серии против «Нью-Йорк Айлендерс», вследствие чего осложнила себе турнирный путь.
«Мы старались отыграться. Конечно, любое поражение воспринимается тяжело.
Но у нас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше», — сказал россиянин.
Ранее сообщалось, что четыре шайбы Дениса Гурьянова помогли «Далласу» выйти в следующий раунд Кубка Стэнли