Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс объявил об отказе от титула.

«Сегодня я говорил по телефону с руководством UFC и подтверждаю, что официально освобождаю титул в полутяжелом весе. Это было невероятное путешествие, искренне благодарю всех моих фанатов и UFC», — написал американец в Twitter.

Спортсмен отметил, что готов вернуться в промоушен ради выступление в тяжелом весе. Также боец добавил, что у него не получилось договориться об улучшении финансовых условий контракта.

Джонс занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся.

Ранее Джонс заявил о намерении оспорить титул чемпиона UFC в тяжелом дивизионе.

Just got off the phone with @Ufc, today I confirm that I'm vacating the light heavyweight championship. It's officially up for grabs. It's been an amazing journey, sincere thank you to all my competition, Ufc and most importantly you fans.