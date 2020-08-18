Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс объявил об отказе от титула.

«Сегодня я говорил по телефону с руководством UFC и подтверждаю, что официально освобождаю титул в полутяжелом весе. Это было невероятное путешествие, искренне благодарю всех моих фанатов и UFC», — написал американец в Twitter.

Спортсмен отметил, что готов вернуться в промоушен ради выступление в тяжелом весе. Также боец добавил, что у него не получилось договориться об улучшении финансовых условий контракта.

Джонс занимает первое место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Он провел в профессиональной карьере 28 поединков, в которых одержал 26 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой признан несостоявшимся.

Ранее Джонс заявил о намерении оспорить титул чемпиона UFC в тяжелом дивизионе.