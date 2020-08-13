Кокорин пропустит два матча «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин выбыл из строя на 12 дней из-за травмы, сообщает Sport24.

По информации издания, МРТ выявило у спортсмена повреждение икроножной мышцы, которое оказалось более тяжелым, чем предполагалось ранее.

Форвард пропустит матчи чемпионата России против грозненского «Ахмата» и «Уфы».

Кокорин перешел в «Спартак» в августе на правах свободного агента. Он не принимал участие во встрече первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (2:2).

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе Кокорина.